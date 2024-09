Des environs de l'an mil à 1829. Neuf siècles durant, la vie et la mort de quelques milliers de femmes et d'hommes établis sur l'immense île de Terre-Neuve, au Canada. Une fresque historique grandiose, nourrie de mythes et de spiritualité. Depuis le périple fondateur d'Anin jusqu'à la disparition de Shanawditith, la dernière de son clan. Explorer le territoire, chasser et se vêtir, se battre, aimer et mourir, en suivant à perpétuité, croyait-on, le cycle des saisons. Car avec l'arrivée des colons européens commence la lente agonie d'un peuple aujourd'hui entièrement disparu : les Béothuks.