Charles Daivremont, un éminent notable de province, mène une existence paisible aux côtés de sa séduisante épouse, Irma. Cependant, un mal énigmatique le ronge depuis trois ans. Son esprit, bien que toujours vif, est emprisonné dans une enveloppe corporelle qui ne lui obéit plus. Un jour, une idée effroyable lui est suggérée par Angèle, sa servante dévouée et également sa maîtresse : et si sa maladie n'était pas naturelle ? Et si Irma, sa propre femme, l'empoisonnait lentement, mais sûrement ? Comment pourrait-il échapper à ce piège mortel ? Parodie à la mort est un joyau de la littérature populaire, initialement publié chez Fleuve Noir. Peter Randa, avec sa plume agile et précise, nous entraîne dans une intrigue palpitante où la vérité pourrait être bien plus tortueuse que ce que Charles pourrait imaginer. Un récit troublant, original et captivant, qui joue habilement avec les non-dits. Peter Randa est l'auteur prolifique de plus de deux cents romans principalement dans les genres du polar, de l'espionnage et de la science-fiction. Sa maîtrise narrative et son imagination fertile font de lui un auteur incontournable.