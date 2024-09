Le voyage interdit

Une infiltration dangereuse, surprenante et édifiante dans l'Iran d'après la tentative de révolution de septembre 2022. Depuis les émeutes qui ont secoué l'Iran après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, les journalistes occidentaux n'obtiennent plus de visas pour la République islamique. Alors, quand on est grand reporter, française, connue pour avoir défendu une chrétienne condamnée à mort au Pakistan, vouloir s'y rendre confine à la folie. Touriste pendant la journée sous la surveillance d'un guide dans le cadre d'un voyage organisé en compagnie de Colette et son pendule, Anne-Isabelle Tollet s'aventure clandestinement la nuit à la rencontre d'un peuple étouffé par des dogmes religieux et une répression implacable. En nous racontant des situations tour à tour bouleversantes et cocasses, elle nous entraîne dans un périple où le danger rôde à chaque coin de rue. Un récit envoûtant dans les méandres de la dictature islamique. Un voyage jugé impossible, interdit. Et pourtant...