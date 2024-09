Anti-manuel d'Intelligence Artificielle

Nous vivons un tournant majeur de notre civilisation : la révolution de l'intelligence artificielle ! Quel privilège... mais aussi quelle responsabilité. Deep fakes, fin du travail, déséquilibres géopolitiques, discrimination algorithmique, limitation des libertés individuelles... L'IA impacte déjà nos vies dans de nombreux domaines. Mais trop rares sont les penseurs, dirigeants et responsables politiques qui acceptent de soulever le capot, de comprendre vraiment l'algorithme pour mieux le maîtriser. Il est pourtant urgent de fixer les règles du jeu. Cet anti-manuel propose une nouvelle approche pour enseigner les enjeux de l'intelligence artificielle. Grâce à de nombreux exemples concrets et des anecdotes passionnantes, les auteurs s'adressent avec pédagogie aux étudiants, aux professionnels, aux décideurs politiques, mais aussi à tous les citoyens désireux de participer activement à ce grand débat de société. Car oui, le sujet de l'IA est à la portée de tous, à condition d'être bien guidés ! Permettre à chacun de comprendre en profondeur les enjeux économiques, éthiques et géopolitiques de l'IA, son impact sur des sujets comme la santé, le sport, l'environnement... et, ainsi, encourager une réflexion collective sur les futurs possibles pour notre humanité, tels sont les objectifs de cet anti-manuel de l'IA.