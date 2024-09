Paris 2017. Depuis plusieurs semaines, des jeunes femmes travaillant dans des cabarets et bars de nuit de la capitale disparaissent mystérieusement. Leurs corps sont retrouvés en forêt, atrocement mutilés. Eneko Etxeparre, commandant de police à la BRP, s'intéresse à ces disparitions dans le cadre d'une enquête conjointe avec la brigade criminelle de Versailles. Leurs investigations vont les mener très loin dans les ténèbres de la nuit parisienne, là où tout devient permis. Ours solitaire, Etxeparre va devoir collaborer avec la fougueuse capitaine Isabelle Danglard, qu'on lui impose comme second de groupe, et qui n'en fait bientôt qu'à sa tête, au mépris des procédures. Une plongée effrayante dans le noir sordide d'un monde parallèle où la vie humaine n'a plus la moindre valeur. EREBE est le 10ème polar de l'auteur. On y croise le Commandant Le Guenn, personnage récurrent des précédents opus.