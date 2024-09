Une étude sociologique magistrale sur une catégorie entrée dans le langage courant. Une clé de lecture majeure pour comprendre la place des violences morales et sexuelles dans nos sociétés. Collection : " Interdépendances ". A travers quels processus une discrète notion de psychopathologie clinique, la "? perversion narcissique ? ", a-t-elle donné naissance dans les années 2000-2010 à une nouvelle figure du conjoint violent, le "? pervers narcissique ? ", qui détruit psychiquement sa partenaire en la manipulant, y compris après la séparation ? Pour répondre à cette question, Marc Joly s'est d'abord intéressé à la conceptualisation de la notion par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier. Il a ensuite analysé la circulation médiatique de cette catégorie, en lien avec des pratiques des professions "? psy ? ", avant d'étudier son usage au sein d'une association de lutte contre la violence morale intrafamiliale. Combinant observation ethnographique, questionnaire, entretiens et étude de cas, il permet de saisir la perversion narcissique comme une réaction à la perte de légitimité sociale et juridique de la domination masculine, autrement dit comme une sociopathologie, une adaptation perverse aux nouvelles normes d'égalité dans la société et dans le couple.