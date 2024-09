L'entrée dans la prestigieuse " Bibliothèque des Illustres " du flamboyant et sulfureux marquis de Sade. Le marquis de Sade (1740-1814) est aujourd'hui surtout connu comme l'auteur des livres les plus scandaleux de l'histoire littéraire. Dès ses premiers textes, cet écrivain hors du commun avait voulu s'insérer à l'intersection des révolutions philosophique et scientifique de son temps, tout en explorant un sujet qui jusqu'alors avait davantage été cantonné aux sciences naturelles, ou bien ravalé du côté de la simple pornographie : la sexualité. Détenu à Vincennes puis à la Bastille par lettre de cachet pour des raisons de moeurs, il vécut l'enfermement comme une expérience traumatisante, avant d'être transformé par l'écriture : " Oui, je suis un libertin, je l'avoue ; j'ai conçu tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, mais je n'ai surement pas fait tout ce que j'ai conçu et je ne le ferai jamais. Je suis un libertin, mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier. " Cet aristocrate issue d'une illustre lignée tenta de vivre de sa plume en publiant ses textes scandaleux, tout en s'engageant en politique, devenant un fervent révolutionnaire, appelant à la mise à bas de l'Eglise et des valeurs morales de l'ancienne société, avant d'être finalement rattrapé par la Révolution elle-même, et de finir à nouveau jeté en prison sous la Terreur. Au coeur de ce XVIIIe siècle finissant, Sade fut le premier à s'interroger sur la question du désir, dénonçant aussi, près d'un demi-siècle d'avance sur les Romantiques, le fantasme de l'amour idéalisé et sublimé. La vie de Sade est un véritable roman dont la réalité a pourtant été longtemps masquée par la fiction. Ses livres, un peu trop rapidement décrits comme pornographiques, sont bien plus réfléchis qu'on le prétend, son oeuvre demeurant aussi novatrice qu'audacieuse sur la question de la liberté sexuelle. La "Bibliothèque des illustres" se devait de revenir sur cet écrivain hors du commun, la Bibliothèque nationale de France conservant les vestiges de ses papiers de famille, ainsi que sa correspondance, qui constitue un témoignage exceptionnel des conditions de détention dans les prisons d'Etat de la fin de l'Ancien Régime. Ses manuscrits comptent parmi les plus fascinants de la littérature française, tels celui des Contes et surtout l'extraordinaire manuscrit des 120 journées de Sodome, texte dans lequel le marquis s'interroge sur le désir d'une manière suprêmement dérangeante, qui a été acquis par la Bibliothèque nationale en 2022. Comme toujours, la richesse et la variété de l'illustration éclairent la limpidité du texte.