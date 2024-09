La cinquième saison

- Rentrée littéraire 2024 - Le nouveau roman d'Erik Orsenna. A Venise, le temps s'est arrêté. Les Eléments sont déchaînés. Et Vivaldi a ressuscité... Lorsqu'un énième paquebot plein de touristes, le Wonder of the Seas, s'attaque à Venise, la Nature se révolte : elle arrête le Temps. L'horloge de la place Saint-Marc reste bloquée sur deux heures du matin. Le jour reviendra si les hommes reviennent à la raison. Du palais des Doges à la Fenice, l'affolement est général. Qui saura redémarrer la Grande Machine ? Au coeur de cette nuit qui s'entête apparaît un drôle de personnage - vêtu d'une soutane, les cheveux roux, le timbre de voix décalé. Voilà Antonio Vivaldi, ressuscité par le chaos moderne. Désormais, plus aucune barrière ne sépare les vivants et les morts. Le compositeur va écrire sa Cinquième Saison, celle où se réconcilieront les Eléments, l'Eau et le Feu, la Forêt et la Ville, l'Air et le Temps. Dans ce bref et grand roman vénitien, le conteur de L'Exposition coloniale (prix Goncourt et prix Goncourt des lycéens), de Madame Bâ et de La grammaire est une chanson douce est de retour.