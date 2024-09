La frontière des oubliés

"Les frontières nous blessent et les coupables de ces crimes restent impunis. Nous sommes ceux qui vivent et ceux qui vendent la frontière". Ces neuf récits autobiographiques retracent le parcours d'Aliyeh Ataei, depuis sa fuite, enfant, de la frontière afghane pour se réfugier à Téhéran, jusqu'à aujourd'hui. Dans chacune de ces vignettes de vie qui se font écho, l'écrivaine brosse le portrait de ses compatriotes exilés, des "frontaliers", souvent des femmes, qui portent tous des traces de la guerre, des plaies profondes marquées par des balles invisibles. Au gré de ses rencontres, elle s'interroge sur la violence du déracinement et l'identité à jamais instable qu'il engendre. Dans une langue limpide et tranchante, Aliyeh Ataei témoigne du sort de tous les exilés qui de génération en génération se transmettent leurs blessures.