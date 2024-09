Lettres d'Italie à Musset

"Tes cheveux commenceront à grisonner, les miens auront achevé de blanchir ; mais la vallée de Bassano sera toujours aussi belle, la neige des Alpes aussi pure ; et notre amitié ? . ". . Prisée des Romantiques, Venise se fait ici le théâtre des amours tumultueuses de deux écrivains de génie, George Sand et Alfred de Musset. Ces trois lettres disent l'amour après la rupture et l'exploration de son propre coeur. Postface de Caroline Babulle.