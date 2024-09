La mort est ce qui transforme la vie en destin Italie, 1520. Les parents d'Anselmo Ringardi sont emportés par la peste. Pour échapper à l'épidémie, le jeune noble fuit la ville et part à l'aventure. Le fin bretteur va croiser la route de brigands et de filles faciles jusqu'à sa rencontre avec Géronte et sa séduisante fille Lucrezia. Alors que le roi se meurt, la garde vient chercher Géronte qui possède l'étrange pouvoir de prédire la date à laquelle survient la mort. Durant son absence, Anselmo et Lucrézia tombent amoureux et, au retour du vieil homme, le jeune garçon lui demande la main de sa fille. Mais Géronte refuse au prétexte qu'Anselmo ne vivra pas longtemps et lui révèle qu'il mourra dans un an, jour pour jour. Fou de rage, Anselmo repart à l'aventure, bien décidé à prouver au vieux fou qu'il se trompe et qu'il reste maître de son destin quitte à remettre sa vie en jeu tous les jours. Mais Géronte ne s'est pas trompé, soucieux de protéger sa fille, il a seulement menti pour ne pas la voir partir avec un inconnu sans se douter qu'il allait changer le destin d'Anselmo en tragédie. L'Aventurier est un roman inachevé d'Arthur Schnitzler (1862-1931) qu'Andrea Settimo et Alessandro Tota ont adapté et conclu d'après les notes laissées par l'écrivain.