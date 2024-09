La solitude du corbeau

Après qu'une nuée de corbeaux a envahi la cour du collège et s'est attaquée aux élèves, l'un d'eux prénommé David disparaît. Si cette disparition ne semble pas affecter grand monde, les membres du Gang du CDI sont bien décidés à mener l'enquête. Celle-ci réveillera chez Nadia des souvenirs refoulés : la solitude affective, des scarifications, un oiseau noir qui vient la chercher, une expédition dans la nuit, direction les collines, une caverne et un mystérieux homme-corbeau... Nadia comprend que David est là-bas et se lance avec ses amis à sa recherche, avant qu'il ne commette l'irréparable