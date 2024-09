Apprendre à coder en Python

Vous souhaitez vous initier à la programmation mais vous ne savez pas par où commencer ? Python est la clé : très simple à utiliser, ce langage s'applique à de nombreux contextes : traitement de données, intelligence artificielle, machine learnig... Idéal pour apprendre et facile d'accès, il permet de se former aux premiers concepts de tout langage de programmation. Il est en cela la meilleure introduction à l'univers du code. Découvrez des conseils pratiques et des exemples ludiques pour comprendre et maîtriser la syntaxe de base du langage, appréhender les structures essentielles d'un programme, le corriger, installer des bibliothèques, concevoir des applications, rendre un site Web interactif ou créer des jeux !