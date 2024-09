Le premier sorcier

Une âme brisée est dangereuse. Elle n'a plus rien à perdre. Astoria n'a jamais eu aucun contrôle sur sa vie. Son futur est tracé, son mariage arrangé scellé. Condamnée à épouser un homme qu'elle n'aime pas, Astoria est submergée par une rage dévastatrice et un besoin vital de libérer ses pouvoirs. Mais c'est impossible. Dans l'empire de Midlands, les hommes sont aux commandes, et les Gouverneurs dirigent et tirent les ficelles pour atteindre leurs ambitions politiques. Les femmes n'ont pas voix au chapitre et doivent restreindre leur utilisation de la magie. Enfin, c'était le cas... jusqu'à ce qu'elle fasse un pacte avec lui. Cet homme - ou plutôt cette ombre ténébreuse - sorti du puits. Si ses traits sont invisibles, sa voix grave a le don d'apaiser l'âme d'Astoria. Malgré son arrogance exaspérante, il semble en savoir beaucoup sur la manière de faire tomber les Gouverneurs. Afin de prendre sa revanche sur cette société inégalitaire et pourrie jusqu'à la moelle, Astoria va devoir lui faire confiance. Quitte à ce que cela se retourne contre elle et l'expose à des dangers bien plus mortels... A propos de l'autrice : Accompagnée de son café matinal ou de son gin nocturne, Jace Sailor écrit dès qu'elle le peut. Elle est le genre d'autrice qui rit lorsqu'elle torture ses personnages et qui pleure lorsque les animaux meurent. Elle puise son inspiration dans les étoiles et les femmes de pouvoir pour tisser ses récits, célébrant la force et la magie de la vie.