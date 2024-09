L'étoile du désert

Après avoir quitté le LAPD rongé par la misogynie, le défaitisme et la bureaucratie, Renée Ballard prend la direction de l'unité des Affaires non résolues récemment reformée. Elle y recrute des stars de la police et demandeà Harry Bosch, maintenant à la retraite, de l'aider à résoudre l'affaire de deux jeunes femmes tuées de la même façon à dix ans d'intervalle. Bosch ne saurait refuser : avec toutes les ressources du LAPD, peut-être pourra-t-il en profiter pour arrêter le psychopathe qui a abattu toute une famille dans le désert de Mojave et n'a jamais été retrouvé. S'il respecte Ballard, Bosch supporte mal son autorité et cela risque de nuire à leur travail. Et les tueurs, eux, n'entendent pas se laisser attraper après toutes ces années d'impunité. D'autant que pour Ballard, et surtout pour Bosch, le temps presse... Un polar poignant et crépusculaire. Philippe Blanchet, Le Figaro magazine. Il y a une patte Connelly, que l'on retrouve avec bonheur. Bertrand Bouard, L'Express. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin.