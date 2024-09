Il vous est sûrement déjà arrivé, après avoir commencé une recette, de vous rendre compte que vous n'aviez pas un ingrédient ou que vous ne possédiez pas l'ustensile demandé ? Ou peut-être avez-vous tout simplement envie de twister un peu certaines recettes que vous avez déjà préparées 1000 fois ? La réponse à ces problèmes est simple : remplacer, échanger, substituer. Et tous les remplacements possibles et imaginables (ou presque) sont exposés dans ce livre. Substitutions d'urgence ou pour gagner du temps, alternatives saines ou aux ingrédients difficiles à trouver, versions végétariennes et casher, idées pour varier la saveur d'un plat d'innombrables façons... tous les casse-têtes culinaires qui peuvent se présenter à ovus trouvent leur solution entre ces pages. La Bible des substitutions, c'est près de 200 recettes, 8 000 substitutions d'ingrédients et presque autant de conseils et d'astuces pour ne plus jamais se retrouver coincé en cuisine. L'ouvrage est illustré, simple à utiliser et classé ordre alphabétique.