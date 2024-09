Apprendre à réviser

Vous passez un examen ou un concours, et vous vous retrouvez seul face à vos notes : comment faut-il s'y prendre pour réviser efficacement et intelligemment ? Laissez-vous guider par deux spécialistes des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Le préalable indispensable ? Bien connaître la nature des épreuves et se fixer des objectifs en amont. Vous pouvez maintenant planifier vos révisions, calmement et progressivement, en apprenant à entraîner votre mémoire, faire les bons exercices, mais aussi développer votre assurance et ménager votre corps. Découvrez des conseils pratiques et des exemples concrets pour optimiser votre temps de révision et ainsi mieux réussir vos épreuves et vos concours.