Artiste reconnue, Rut vit à Oslo, exposant son art en Europe et aux Etats-Unis. Héritier d'une entreprise familiale au nord de la Norvège, Gorm cherche la profondeur et envisage de reprendre des études de littérature. Alors que tous deux se connaissent depuis leur plus tendre enfance et n'ont jamais cessé de penser l'un à l'autre, ce n'est qu'à l'âge adulte, après des mariages ratés et de nouveaux départs, qu'ils se rencontrent vraiment. Leur désir de vivre une histoire d'amour authentique sera mis à l'épreuve par l'implacable pragmatisme qui l'emporte si souvent sur les rêves. Avec une sensibilité rare, Wassmo nous entraîne dans un voyage émouvant à travers les paysages glacés du Nord et les tempêtes intérieures des coeurs humains. Mon Autre est une histoire intemporelle d'amour et de résilience, où chaque silence porte l'empreinte des sentiments inavoués et des espoirs inassouvis. Née en 1942 dans le nord de la Norvège, Herbjorg Wassmo est une auteure renommée pour ses romans et nouvelles imprégnés de l'atmosphère des régions septentrionales. Diplômée en psychologie et sciences sociales, elle a commencé à écrire dans les années 1970. Son premier grand succès, la "Trilogie de Tora", débute en 1981 avec La Véranda aveugle (Actes Sud, 1987), suivi de plusieurs romans et trilogies, dont "Le Livre de Dina" (Gaïa, 2013). Sa carrière de plus de quatre décennies est jalonnée de succès et d'éloges. Mon Autre est le dernier opus d'une carrière exceptionnelle.