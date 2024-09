L'étoile de Mo

Mo peine à trouver le sommeil, quant au loin, une étrange et brève lumière le tire de son lit. Irrésistiblement attiré par elle, le petit chat s’aventure à sa recherche en pleine nuit. Dans la forêt, il rencontre successivement Grand-père Hibou, un couple de mésanges, un écureuil à haut-de-forme, une cheffe raton laveur, une colonie de mulots, une bande de joyeux rennes… Tous l’encouragent en lui donnant de quoi continuer son périple (une besace, un plan de la forêt, un plat cuisiné… ) et le guident, lui permettant d’acquérir une série de connaissances utiles : l’usage pour se présenter à un inconnu, les préparatifs en vue d’un long voyage, la meilleure façon de réparer une erreur ou encore la manière dont on peut oublier ses soucis et profiter de l’instant présent. Mais les nouveaux amis de Mo n’ont de cesse de le mettre en garde contre l’ours à l’haleine fétide qui vit non loin de là. Plus il avance dans sa quête et plus Mo est à la fois effrayé et curieux de le rencontrer… L’ours est-il donc aussi terrible qu’on le laisse entendre ?