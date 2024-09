Rééducation nationale

"La nuit, il rêvait qu'il rendait des copies [... ] en félicitant chaque élève ; parfois, des applaudissements intempestifs interrompaient sa leçon, pour honorer une démonstration grammaticale, un mot d'esprit ou une envolée lyrique. Le jour, il rêvait que le recteur de l'académie lui piquait, au revers de son veston, la Légion d'honneur, sous les hourras des élèves, des collègues et du personnel administratif, cuisinier compris". Lorsque Bruno Giboire, candide et fraîchement titularisé, pousse enfin les portes du lycée Malraux en septembre, c'est une toute autre histoire qui s'offre à lui. Patrice Jean, lui-même professeur, est notamment l'auteur de L'homme surnuméraire et de Tour d'ivoire.