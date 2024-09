Petit Futé Texas

Le guide Texas 2023 offre une perspective plus arrondie sur cet Etat du Sud des Etats-Unis, souvent caricaturé pour sa politique et ses moeurs. A travers ses nombreuses festivités et curiosités culturelles, l'on découvre un Etat abondant en créativité et en patrimoine, qui parfois va à l'encontre des stéréotypes attendus. Ce guide tente d'illustrer l'originalité de cet Etat, au-delà des mythes des westerns, pour offrir au visiteur une rencontre plus intime avec une culture parfois mal comprise. En toute sérénité et liberté, parcourez le Texas selon vos goûts, hors des sentiers battus si besoin, avec des milliers de curiosités uniques, soulignant celles à ne pas rater pour un voyage hors du commun.