Exercices de perfectionnement en calcul

Vous débutez ou allez bientôt démarrer une année en CPGE/Licence. Vous souhaitez vous perfectionner en calcul, ce livre est pour vous ! Ce livre est constitué d'exercices, corrigés en détail, qui vous permettront de maîtriser toutes les techniques de calcul élémentaires utilisées au lycée et dans le supérieur (manipulation de fractions, puissances, racines carrées, exponentielles, logarithmes, fonctions trigonométriques, résolution d'équations et inéquations, calculs de dérivées et de primitives...). Ainsi que quelques notions plus spécifiques telles que les nombres complexes, les sommes, produits et la résolution de systèmes. Avec un travail régulier, vous allez acquérir les automatismes grâce auxquels vous deviendrez rapide et efficace face à tous les calculs que vous rencontrerez dans les matières scientifiques. La majorité des exercices de ce livre peuvent être traités dès la fin de la terminale.