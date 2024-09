La nuit des hommes

GHB, piqûres sauvages, somnifères... Lorsqu'on parle de viols ou d'agressions sexuelles par soumission chimique, les médias et l'opinion publique partent à la chasse aux monstres. Alors que la paranoïa s'installe dans les clubs, les bars et les salles de concert, Félix Lemaître, journaliste et ancien doctorant en sociologie des drogues, commence ses investigations, décidé à débusquer ceux qui terrorisent les femmes. Mais bientôt, le phénomène auquel il pensait se confronter se révèle d'une nature et d'une ampleur différentes de ce qu'il imaginait. Car des cabinets de psy au dark web, en passant par la pop culture et la pornographie, il découvre que la quête du corps féminin inanimé est profondément ancrée dans nos représentations. Et s'il n'y avait pas de "drogue du viol" , mais seulement des violeurs qui utilisent des drogues ? A mesure que les préjugés et les mythes tombent, l'auteur plonge au coeur de la masculinité et remonte à la racine du mal dans une enquête inédite, sociétale et intime.