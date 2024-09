Un trésor légendaire et mystérieux. Mais surtout un terrifiant danger... San Francisco, avril 1906. Suling, Gemma et Alice rêvent d'une vie meilleure. Toutes trois sont sous l'influence d'un richissime collectionneur d'art, Henry Thornton qui possède la Couronne du phénix, un trésor inestimable rescapé du Palais d'été de Pékin. Très vite, elles découvrent qu'une aura maléfique entoure cet homme à l'origine de plusieurs disparitions inquiétantes. Un soir, elles sont sur le point de le confronter et ignorent encore à quel danger elles s'exposent lorsqu'un terrible séisme secoue la ville. Profitant du chaos général, Thornton disparaît, emportant la Couronne. Dès lors, elles n'auront plus qu'un but : retrouver la Couronne qui les mènera sur la piste de cet homme malfaisant et prendre enfin leur revanche. Par l'autrice des best-seller Le Réseau Alice et Le Code rose. "Une intrigue haletante, fascinante, La Couronne du phénix est le meilleur livre que j'ai lu cette année". Victoria Christopher Murray "Une admirable collaboration entre deux formidables romancières". Washington Post "Foisonnant de détails, débordant d'imagination, La Couronne du phénix est un roman puissant qui comblera votre besoin d'évasion". Booklist "Riche en rebondissements... Les lecteurs ne voudront pas lâcher ce roman. ". . Historical Novel Society "Je n'ai pas pu lâcher ce livre ! Un chef-d'oeuvre qui vous tient en haleine, mêlant habilement histoire et suspense". Mary Benedict "Quand deux virtuoses du roman historique s'allient, c'est comme si 1 + 1 faisait 1000. Je suis émerveillée par ce récit impeccablement documenté, remarquablement raconté, au rythme haletant ! " Jamie Ford