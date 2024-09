Retour à la librairie Morisaki

Bienvenue dans le quartier de Jinbôchô à Tokyo. C'est un endroit un peu étrange où la plupart des enseignes sont des librairies. Celle de mon oncle était une vieille bâtisse en bois à un étage, dont la façade polie par le temps criait "librairie d'occasion" . L'intérieur était étroit et on aurait eu du mal à y faire entrer plus de cinq clients à la fois. J'avais franchi son seuil pour la première fois il y a trois ans de ça. Les jours s'écoulent doucement à la librairie Morisaki. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, Takako vient y aider son oncle et côtoyer les habitants de Jinbôchô. Elle sait qu'une librairie n'est pas uniquement peuplée de livres, mais aussi des âmes qui y trouvent un refuge. Pour remercier son oncle de sa générosité, Takako lui offre un séjour dans des sources thermales. La voici, pour un temps, responsable des lieux. Elle invite alors son ami Wasada, espérant officialiser leur relation. Mais il n'a pas assez de temps pour elle, accaparé par l'écriture de son roman. Existe-il, cependant, meilleur endroit que la librairie Morisaki pour partager leur amour... et surtout celui des livres ? Du même auteur, traduit dans plus de vingt langues, La Librairie Morisaki a déjà conquis plus d'un million de lecteurs à travers le monde. "Une voix fantaisiste et tendre. Satoshi Yagisawa met son lecteur de bonne humeur ! " Publishers Weekly