Paru en 1947, Charlemagne et l'Empire carolingien fut salué comme l'oeuvre maîtresse de Louis Halphen. Bien au-delà de la seule figure de Charlemagne, le grand médiéviste explique la signification historique de l'Empire carolingien et son évolution, depuis sa période de gestation au VIIIe siècle jusqu'à sa " liquidation " à la fin du IXe siècle. Quel était le magistère spirituel des souverains carolingiens ? Comment est né leur empire et dans quelle mesure le succès fut-il au rendez-vous ? Et surtout, comment expliquer l'implosion de 888, dont la marque est encore présente dans l'Europe contemporaine ? Fruit d'un travail de plus de trente ans, l'ouvrage de Louis Halphen est désormais un classique sur cette période décisive qui jeta les bases de la civilisation occidentale. Ancien élève de l'Ecole des chartes, Louis Halphen (1880-1950) était professeur d'histoire à la Sorbonne, spécialiste du haut Moyen Age occidental. Avant-propos de Bruno Dumézil, professeur d'histoire médiévale à l'université Panthéon-Sorbonne, auteur de L'Empire mérovingien, ve-viiie siècle (2023) et de Charlemagne (2024).