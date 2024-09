Ce livre offre un voyage ludique dans le monde économique, de ses grandes théories simplifiées à l'actualité concrète des crises récentes ou des cryptos. Devinez au passage si ses deux auteurs, passionnés de pédagogie, sont de stricts "faucons" ou d'accommodantes "colombes" en termes de conduite monétaire : Anthony Benhamou, économiste, maître de conférences à Sciences-Po Paris et Président d'Agir pour l'Education Economique des Enfants ; Marc-Olivier Strauss-Kahn, enseignant, Directeur général honoraire de la Banque de France, ayant travaillé dans plusieurs organisations internationales. Extraits de la Préface de Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne (BCE) "L'économie peut paraitre intimidante ou rébarbative, mais une fois acquises les notions de base, comprendre l'actualité devient fascinant. C'est le but de ce livre pédagogique, qui synthétise les principales théories macroéconomiques et les applique aux grands défis actuels. Les auteurs vont même au-delà et décrivent des leviers pour agir ... Les auteurs gagnent ainsi leur pari de nous faire aimer l'économie ... Alors laissez-vous emporter dans ce voyage ludique et amusez-vous à mieux comprendre les règles de conduite des politiques économiques". Extraits de la Postface de Peter Praet, ancien Chef Economiste et Membre du Directoire de la BCE "J'ai été séduit par la pédagogie et l'humour de ce livre, y compris quand l'intelligence artificielle y crée le cartoon d'un banquier central me ressemblant et jonglant avec des innovations monétaires ... Les auteurs décryptent l'opposition entre (néo)keynésiens et (néo)classiques, et chez les banquiers centraux, entre colombes et faucons, ces derniers ayant la réputation d'être plus stricts en luttant contre l'inflation. Mais ils montrent que la réalité est plus complexe ... Bravo ... car bien expliquer l'économie est un enjeu sociétal important". Philippe Aghion, Professeur au Collège de France " Ce livre réussit magnifiquement à rendre la macroéconomie moderne accessible au grand public. Les auteurs y montrent qu'on peut avoir de l'économie une approche à la fois précise et amusante. A titre d'exemple, ils jouent avec l'Intelligence Artificielle pour imager leurs propos et, dans l'épilogue, pour illustrer la diversité des avenirs qui nous attendent selon les politiques que nous privilégierons". Ludovic Subran, Chef économiste d'Allianz "Quel superbe livre, pensé et écrit par deux économistes ayant cultivé leur talent d'enseignant, notamment en rappelant la comparaison de l'inflation et du dentifrice qui, une fois sorti du tube, a du mal à y retourner. Incroyable d'avoir résumé tant de connaissances dans un si petit format tout en nous faisant sourire ! "