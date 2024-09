Tout-en-un BTS Collaborateur juriste notarial présente une vision complète et actualisée des matières spécifiques à ce BTS : - Accompagnement du client selon les règles déontologiques (épreuve E4). - Conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial (épreuve E5) - Conduite d'un dossier en droit des biens dans le domaine immobilier ou de l'entreprise (épreuve E6). - Eléments fondamentaux du droit (épreuve E31). - Environnement de l'activité notariale (épreuve E32). Cet ouvrage collectif, spécialement conçu pour les étudiants du BTS CJN, rédigé par des enseignants spécialistes de celui-ci, alliant théorie et pratique, constitue un outil essentiel permettant à chaque candidat de se préparer efficacement à l'examen. Xavier CADORET, professeur agrégé d'économie et gestion, a enseigné cette discipline dans les sections de technicien supérieur du notariat depuis leur création à la cité scolaire Albert Londres de Cusset-Vichy dans l'Allier (03) et à l'Institut national des formations notariales (INFN) de Clermont-Ferrand (63). Céline GENTET, certifiée en économie et gestion intervient dans les classes de BTS CJN, anciennement NOTARIAT, depuis sa création au lycée Albert Londres de CUSSET ainsi qu'à l'INFN de Clermont - Ferrand. Christel MOREL JOURNEL, diplômée de 3ème cycle de l'Université de droit Jean Moulin Lyon 3, enseignante au sein de l'EFAB (Groupe Sciences-U LYON), a été chargée des matières de Droit général et notarial et de CPAP au sein des sections de l'ancien BTS notariat depuis sa création et intervient dans le nouveau Bts CJN en U31 et U5. Mathilde MORENO, diplômée notaire et chargée d'enseignement auprès d'étudiants en BTS CJN. Cynthia PELLET, formatrice chargée des matières professionnelles en BTS CJN.