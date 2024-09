QCM IRA Inspecteur des finances publiques

Cet ouvrage vous accompagne dans votre préparation à l'épreuve de Questionnaire à Choix Multiples (QCM) du concours d'accès aux Instituts Régionaux d'Administration (IRA), que vous soyez candidat au concours externe, au concours interne ou encore au troisième concours. Il vous permettra de vous préparer au mieux pour le jour J en étant déjà rompu à la technique et aux spécificités de l'épreuve de QCM aux concours d'entrée aux IRA. Il contient : - des conseils stratégiques pour réussir l'épreuve de QCM aux concours d'entrée aux IRA ; - les 8 sujets d'annales corrigés, commentés et actualisés des précédents concours d'entrée aux IRA (2020 à 2023) ; - les 8 sujets d'entraînement inédits corrigés et commentés pour s'exercer et s'aguerrir à l'épreuve de QCM aux concours d'entrée aux IRA ; - des corrigésriches et actualisés permettant d'assimiler toutes les connaissances nécessaires à la réussite de l'épreuve ; - près de 2 000 QCM corrigés et commentés pour maîtriser l'intégralité du programme de l'épreuve.