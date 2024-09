600 sinogrammes à mémoriser autrement

Fruit d'une longue expérience d'enseignement, cet ouvrage vous propose une approche créative, ludique et immersive, visuelle et auditive, pour apprendre et mémoriser les sinogrammes autrement. Reposant sur la combinaison de la langue, de la culture chinoises et de l'imagination, cette méthode illustrée comprend 52 leçons permettant de découvrir, à son rythme et de façon progressive, 600 sinogrammes sur la base de petites histoires inventées, de les mémoriser et d'en comprendre le sens au fil des nombreux petits ateliers proposés : écriture, lecture, linguistique, culture, littérature, détente (jeux de mots, histoires drôles...), échange ou témoignage... Les plus : - code couleur pour apprendre et réviser efficacement - transcription en pinyin - plusieurs index pour des recherches ciblées - 5 séquences de révisions - petits marques pages à découper - 177 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site Ellipses