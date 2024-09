Toute la politique économique en visuels L1, L2, Prépas, Concours

Tout le programme en fiches et en visuels ! L'éco en visuels est une collection destinée aux étudiants du 1er cycle, essentiellement en Licence et en prépas. Son objectif est de leur proposer des outils visuels et synthétiques pour mieux comprendre, mémoriser et réussir leurs examens. Cet ouvrage offre un panorama complet des concepts relatifs aux principes fondamentaux des politiques économiques (théories, controverses, acteurs, outils et mises en oeuvre). Il s'organise autour de 86 visuels dont 62 fiches de résumé de cours et 24 cartes mentales. Chaque thème est décomposé en double-page : - à gauche, des fiches synthétiques pour retenir l'essentiel du cours. - à droite, des visuels sous forme de schémas, frises explicatives, exemples illustrés et cartes mentales pour apprendre et retenir autrement.