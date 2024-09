Le marketing en 101 schémas

Plongez dans l'univers du marketing grâce à 101 schémasconçus pour faciliter votre compréhension, vos apprentissages et vos révisions ! Avec ces schémas complets, vous maîtriserez tous les mécanismes, des principes fondamentaux aux tendances émergentes les plus récentes, avec : - l'analyse du marché et des consommateurs ; - le marketing stratégique ; - le marketing opérationnel ; - la gestion de la marque ; - les dernières tendances issues des évolutions technologiques, environnementales et sociétales ; - et + de 120 QCM pour tester vos connaissances !