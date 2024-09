Un mystérieux chevalier

Ecosse, XIIIe siècle Des maisons en flammes. C'est tout ce que trouve Gaira, héritière écossaise, lorsqu'elle arrive à l'endroit où vivait sa soeur. Ravalant ses larmes, elle improvise un refuge dans les ruines de ce village décimé par les Anglais afin d'y abriter ses neveux, seuls survivants du massacre. Mais, alors qu'elle pensait le danger passé, un chevalier anglais apparaît brusquement. Ivre de peur, Gaira s'empresse de l'assommer et se retrouve chargée d'un "prisonnier" qui pourrait facilement se libérer, vu sa carrure puissante. Il prétend cependant être venu en paix, et elle ne demande qu'à le croire, car elle a plus que jamais besoin d'aide pour amener ses neveux en lieu sûr. Seulement... peut-elle faire confiance à un ennemi ?