Avortée. Une histoire intime de lÂ´IVG

Pauline Harmange, l'autrice de Moi, les hommes, je les déteste, nous livre dans Avortée un essai intime et documenté autour de son propre IVG. Alors que le droit à l'avortement est remis régulièrement en cause en France, comme ailleurs, elle présente ici les émotions, les réflexions et les contradictions que l'on peut avoir quand on est féministe et confrontée dans sa chair par l'avortement. C'est une vision résolument politique que l'autrice porte : redonner du pouvoir à nos vécus, tous nos vécus, pour mieux transformer la société.