Le testament du coeur, Sherryl Woods Depuis qu'elle a quitté son Wyoming natal et la ferme de son grand-père, Megan s'est imposée à New York comme une véritable star : presse, télévision, édition, son ascension dans les médias a été fulgurante. Quand elle apprend la mort soudaine de ce grand père qu'elle n'a pas revu depuis des années, Megan, bouleversée, prend le premier avion pour le Wyoming. Juste le temps, pense-t-elle, de régler la succession, avant de repartir pour New York. Mais rien ne se déroule comme elle l'avait prévu car, de retour à la ferme de Whispering Winds, elle découvre que non seulement son grand-père l'a contrainte par testament à revenir vivre à la campagne, mais qu'il l'oblige également à tout lâcher pour s'occuper d'une petite fille de huit ans dont elle ignorait jusque-là l'existence, et à renouer avec Jake Landers, son amour de jeunesse, un homme qu'elle avait tout fait pour oublier... Roman réédité