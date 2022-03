Apprenez à programmer en Python

Vous n'y connaissez rien en programmation et vous souhaitez apprendre un langage clair et intuitif ? Python est fait pour vous ! Vous découvrirez dans ce livre conçu pour les débutants tout ce dont vous avez besoin pour programmer, des bases à la bibliothèque standard en passant par la programmation orientée objet. Dans cette quatrième édition, vous trouverez aussi des mises à jour pour la nouvelle version de Python sur le tri, les tests unitaires, le threading... Qu'allez-vous apprendre ? Qu'est-ce que la programmation ? Quel langage choisir ? Pourquoi Python ? Installation de Python et découverte du langage Les concepts de la programmation orientée objet Initiations aux interfaces graphiques avec Tkinter Communication en réseau dans les programmes Python Les bonnes pratiques, pour améliorer vos codes