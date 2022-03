Un autre monde possible. La philosophie de Gilles Deleuze face aux perspectivismes contemporains

Cet ouvrage propose une relecture critique de la philosophie de Gilles Deleuze en reconstituant le système perspectiviste qui le sous-tend. La thèse qui est défendue est qu'on ne peut comprendre le "perspectivisme" deleuzien qu'en regard de sa théorie de la "structure Autrui" , c'est-à-dire de son analyse des interactions avec l'autre. C'est le cas des premiers écrits de Deleuze, marqués par l'influence de Sartre et d'Alquié, à ses derniers textes, co-écrits avec Félix Guattari. Chaque fois, l'autre est défini comme "l'expression d'un monde possible" , c'est-à-dire comme celui qui perçoit ce que je ne perçois pas moi-même. C'est ce qui justifie une redéfinition d'autrui en termes de "disjonction de perspectives" ou de "perspective alternative" . Afin d'évaluer l'intérêt d'une telle redéfinition, l'ouvrage présente d'abord le système perspectiviste deleuzien à partir de la théorie de la "structure Autrui" qui le sous-tend. Puis, il évalue les apports théoriques de ce modèle - que ce soit par rapport à un certain nombre de références canoniques ou en discutant les principaux commentateurs du corpus deleuzien, dans le champ francophone et anglosaxon. Enfin, il articule la théorie deleuzienne aux différentes approches contemporaines qui se revendiquent de la notion de "perspectivisme" pour en indiquer à la fois les points de contact et d'incompatibilité.