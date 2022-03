Faire parler d'Europe. Voies et formats des rapports institués au politique

Fondé sur la revisite d'un matériau constitué au mitan des années 2000, ce livre à une triple ambition : articuler une analyse des rapports à l'Europe de "citoyens" ordinaires en les imbriquant dans leurs existences sociales et leurs rapports au politique ; proposer une analyse de la construction institutionnelle des rapports au politique en les décalant quelque peu des analyses de la sociologie de la compétence politique ; poursuivre une réflexion méthodologique sur le statut des entretiens dans les enquêtes qualitatives sur l'opinion. On ne trouvera donc pas ici une analyse de l'état de l'opinion publique sur l'Europe, mais une série d'interrogations sur la façon dont on peut compléter et approfondir l'analyse en sociologie politique des rapports au politique : par la prise en compte de rapports construits dans des configurations institutionnelles plus larges que celles qui sont réputées fabriquer de tels rapports, avec une attention plus fine accordée aux transformations du capital culturel et à ses usages relatifs, en prêtant davantage attention à la sociabilité, en faisant des entourages des clés de lecture et d'analyse plus systématiques de ces rapports et enfin en considérant différemment certains usages de ce que l'on fait, et de ce que l'on peut faire, à partir des retranscriptions d'entretiens.