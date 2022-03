Artiste ? Gagnez en visibilité sur Internet

Ce guide a pour objectif de donner toutes les clés à l'artiste pro ou amateur souhaitant gagner en visibilité sur Internet. Le lecteur apprendra à définir sa stratégie de communication (storytelling, identité visuelle), créer son site internet, être présent sur les réseaux sociaux et fidéliser son audience. L'ouvrage abordera des problématiques propres à l'artiste peintre, dessinateur et sculpteur : prise de vue des oeuvres, présence sur des plateformes pour artistes, expédition d'une oeuvre d'art etc.