L'arrache-chair

Quand un jeune youtubeur transgenre, assigné femme à la naissance, essaie de faire comprendre à son père chasseur son mal-être... Se sentant à l'étroit dans son corps, souffrant du manque d'empathie de son géniteur, Chiaki s'est spécialisé dans les streams en live de découpe de viande. Et au fil des jours, il ressent de plus en plus viscéralement le besoin de s'affirmer. Mais comment se faire accepter par son père quand ce dernier est encore si affecté par la perte de son épouse ?