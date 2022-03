Approches submorphémiques de l'espagnol. Pour une poétique du signifiant

Le projet qui a donné naissance au présent volume est le fruit d'une réflexion collective sur les fondements sémiotiques et cognitifs de la submorphémie. Il se donne pour objet d'étude les plus petites unités du signification du langage et a pour ambition d'interroger et de dépasser le modèle euclidien qui domine notre représentation du signifiant, de repenser son statut dans le cadre d'une théorie sémiologique générale et de mettre au jour la compositionnalité du signe là ou ses manifestations sont probablement les plus spectaculaires et les plus massivement observables, à savoir dans le discours littéraire. Issu d'un projet collaboratif réunissant chercheurs et enseignants-chercheurs venus de neuf laboratoires différents, l'ouvrage est le premier de son genre à explorer en profondeur la question de la submorphémie au prisme du poétique. Il est organisé en six parties qui sont autant d'angles d'approche à la fois ouverts et intégrateurs : "Le débat" , "Synesthésies" , "La pensée-son" , "Jouer" , "Rhotacismes" et "Languaging" .