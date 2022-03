Le XIXe parallèle. Flaneries littéraires hors des sentiers battus

Faire connaître, de façon agréable, quoique parfaitement documentée, des aspects peu connus et originaux de notre histoire : telle est l'ambition du présent ouvrage. L'auteur propose dans ce but une galerie de portraits, de figures (nées au XIXe siècle) de l'antilibéralisme catholique et du nationalisme français. Ces personnages, aujourd'hui facilement considérés comme secondaires, eurent pourtant, dans leur milieu et en leur temps, une influence majeure. De DRUMONT à CELINE en passant par la comtesse de SEGUR et Mgr BENIGNI, de Dom GUERANGER à BARRES en saluant au passage Louis VEUILLOT, Mgr DUPANLOUP ou Charles MAURRAS, sans oublier les grands journalistes que furent MELCHIOR DU LAC et le père Vincent de Paul BAILLY, c'est tout un passé oublié qui renaît sous nos yeux. Nous redécouvrons des événements (le Syllabus, le retour de la liturgie romaine en France), des journaux (L'Univers, La Croix), des oeuvres littéraires (les romans de la divine comtesse, les pamphlets de Céline) et poli