Cyberespace et cyberattaque : comprendre et se protéger ! Kidnapping numérique, rançongiciel, vol de données. Un monde, des menaces et des armes à comprendre !

Le monde cyber c'est maintenant ! Si l'armée française, nos gouvernements successifs, l'ANNSSI, la CNIL ou l'AFNOR participent, chacun en fonction de ses responsabilités et missions au développement d'une culture française cyber, une partie de celle-ci nous est cachée et c'est logique puisque cela renvoie à un effort de défense qui ne peut être dévoilé. Pour autant, nous pouvons tous être victimes et vecteurs d'une attaque cyber car nous vivons déjà dans "le" monde cyber, que nous soyons salariés, cadres ou dirigeants d'entreprises et d'organismes publics. A ces cibles potentielles, ajoutons les étudiants, que ce soit dans les labos ou au cours de stages. Il importe donc, à côté de l'effort de défense évoqué plus haut, de permettre à celles ceux qui le souhaitent d'aller plus loin que les lectures fragmentaires que la presse nous offre régulièrement et c'est l'objet de ce livre A vous qui êtes intéressés, voici la clé d'un étonnant voyage dont vous ressortirez armés pour faire aux risques cyber. Vous vous serez penchés par-dessus l'épaule d'un pirate, vous aurez voyagé. Vous aurez appris à démonter l'arme cyber et à la rendre inopérantes. Ce Nouveau Monde s'est insinué dans tous les recoins de ce que nous appelons souvent la "vraie vie" et pour le percevoir dans toutes ses dimensions, ses risques et recoins, ce livre vous fournit les lunettes à utiliser pour le scanner. + + + Lucie Brenet, juriste de formation a travaillé très tôt sur le monde cyber, ses dangers pour nos organisations et les outils de notre protection, tant individuelle que collective. Thierry Brenet, aujourd'hui consultant formateur et conférencier, travaille depuis plusieurs années sur les opportunités et risques nés de la numérisation de notre société