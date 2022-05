Michel-Ange. L'oeuvre complet

Michel-Ange fut un génie à la virtuosité inégalée. Cet ouvrage de référence revient sur la profondeur et l'ampleur de son oeuvre, et son ascension vers les plus hautes sphères de la Renaissance et de l'histoire de l'art, en 10 chapitres richement illustrés qui abordent les peintures, sculptures, architectures et dessins de l'artiste, et livre une étude approfondie du tour de force que sont les fresques de la chapelle Sixtine.