Mère Lachaise

Des grandes figures des combats féministes telles que Hubertine Auclert ou Gisèle Halimi, à des romancières comme Colette ou Gertrude Stein, la journaliste Camille Paix met en lumière les femmes célèbres enterrées au cimetière parisien du Père-Lachaise, mais aussi celles dont le nom et l'histoire sont aujourd'hui tombés dans l'oubli, à travers une centaine de portraits illustrés et assortis de biographies fouillées et très bien documentées.