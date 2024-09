Une nuit pour tout changer

Après une nuit inoubliable avec leur rival, Teagan et Veda vont voir leur vie bouleversée... Le procès de la tentation Après avoir passé une nuit délicieuse avec l'avocat Jacob Stone, Teagan apprend avec stupéfaction qu'il poursuit son frère, magnat de la presse, pour diffamation ! Teagan sait alors que leur histoire est finie... Mais comment se résigner à ne plus voir le fascinant Jacob ? Lui qui lui donne un nouveau souffle après une période compliquée de sa vie et qui éveille en elle des sentiments abandonnés depuis trop longtemps... Amoureuse de son rival Veda vient de réaliser son rêve le plus fou : passer une nuit avec l'irrésistible Ajax Rawson, dont elle était amoureuse au lycée ! Seulement voilà, il subsiste un problème de taille : leurs pères, éleveurs de pur-sang, sont rivaux depuis toujours. Dorénavant, Veda devra choisir : se ranger aux côtés de son père ou laisser une chance à Ajax, dont elle se rapproche dangereusement...