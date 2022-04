Abra caca bra ! Castermini

- Mon petit magicien, tu es grand maintenant ! Alors... ABRACADABRA, voilà un pot ! - Ah, non merci. Je vais le faire disparaître moi, ce pot. Abra... Abra... Abra-CACA-bra ! Oh. . raté, le pot est toujours là. Mais... qu'y a-t-il dans ce pot ? Un caca ? Ca alors... Un album qui fera rire les petits et qui leur donnera envie d'être propre... comme par magie !