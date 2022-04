Spectres de l'ultra-gauche. L'État, les révolutions et nous

Un spectre nous hante aujourd'hui : non plus le communisme - comme au temps de Marx - ou encore l'anarchisme, mais l' "ultragauche" . De l'affaire dite "de Tarnac" et ses prétendues cellules terroristes invisibles à son fiasco judiciaire majeur, des blacks blocs et "totos" " et autres "antifas" aux zones à défendre, de la radicalisation des "ultra-jaunes" sur les Champs Elysées aux sabotages des radars ou des "islamo-gauchistes" de l'université, elle semble partout une figure de la dangerosité : ennemie devenu menace. Or telle qu'elle est imaginée, l'ultragauche n'existe pas : elle est une pure construction policière et médiatique du pouvoir, une fiction efficace. Ce livre entend ainsi déconstruire le mythe de l'ultragauche, en faire l'histoire. Il vise à restituer un regard plus ethnographique de l'expérience de groupes dont la radicalité semble passer de la fragmentation à la pulvérisation, qui appelle de nouvelles hypothèses politiques à l'ombre des présidentielles.