Au creux de l'être. Vivre sans enfant

Les couples découvrant l'épreuve de l'infertilité sont de plus en plus nombreux. Cette infertilité sera-t-elle temporaire ou définitive ? Deviendra-t-elle la réalité qu'il leur faudra apprendre à accepter sous le regard des autres ? Ce cheminement personnel et unique ne se fait pas sans la famille et les amis. Il est em preint de leur gêne, de leurs silences, de leurs questions, de leurs maladresses et des solu- tions trop vite proposées... Convaincue que la vie se donne de mille manières, Corinne Gossauer-Peroz ose la confiance en partageant son itinéraire pour rejoindre celles et ceux qui découvrent, souffrent et traversent l'infertilité. Pour tenter de briser la solitude, les craintes et même la culpabilité qui pourraient faire croire que vivre sans enfant c'est être inadapté ou anormal dans une société qui érige la parentalité en modèle. Vivre sans enfant, c'est avoir aussi connu l'immense joie d'une grossesse puis les profondeurs de la douleur d'un deuil périnatal. Les membres fondatrices de l'association "Des étoiles dans le coeur" partagent leurs expériences et posent des mots sur ce tabou. Ces pages ne sont pas une analyse sociétale ni scientifique sur les raisons du nombre grandissant de couples infertiles. Elles ne proposent pas non plus une réflexion sur les dif-férentes démarches qu'un couple peut choisir d'entreprendre pour tenter de donner la vie. Ce livre n'est ni une plainte ni une complainte sur la réalité sans enfant. Il est plutôt une ode à l'espérance et à la vie, à la vie sans enfant. L'espérance qui est, d'une certaine manière, l'épreuve apprivoisée. Quand la vie ne donne pas accès à la parentalité, il s'agit alors de naître à autre chose et de naître à soi-même...