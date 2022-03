Petit manuel d'autodéfense humoristique quand on est papa

Etre papa, c'est faire face à toutes les remarques les plus stupides que votre entourage vous sortira... Il est temps d'y répondre avec une repartie du tonnerre ! - Tu ne devrais pas t'énerver contre lui, c'est très mauvais pour son développement. - Merci, j'avais besoin d'un peu de culpabilité pour me détendre. Marre de recevoir des conseils non sollicités ? Marre d'entendre que le fils du voisin, lui, marchait déjà à cet âge-là ? Avec ce petit manuel plein d'humour, développez votre repartie et passez maître dans l'art de la punchline. Les " parents parfaits " n'ont qu'à remballer leurs remarques... Retrouvez de superbes punchlines, des QCM, des astuces, des citations et des fun facts (pas toujours véridiques) !